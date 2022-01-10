Ватикан, , 15:08 — REGNUM «Нехватка твёрдости» в принятии политических решений и «нехватка ясности» в сообщениях о принятых мерах в сфере борьбы с эпидемией коронавируса создают «путаницу» в сознании граждан, заявил в понедельник, 10 января, папа римский Франциск.

Франциск Иван Шилов © ИА REGNUM

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Последствиями такого положения вещей становятся «подрыв сплоченности общества» и «создание новых очагов напряженности», отметил он.

Политикам следует стремиться к общему благу, используя механизмы профилактики и вакцинации, при этом открыто сообщать согражданам об уже принятых мерах и о существующих проблемах, добавил Франциск.