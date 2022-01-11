Токио, , 03:59 — REGNUM Запрет на выдачу новых въездных виз, действующий в Японии с ноября 2021 года из-за появления в мире штамма «Омикрон», продлен до конца февраля 2022 года. Об этом заявил японский премьер-министр Фумио Кисида 11 января на пресс-конференции.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире. Как «Омикрон» меняет лицо пандемии — все новости»

Сейчас в страну могут въехать только ее граждане, а также дипломаты, имеющие аккредитацию, и иностранцы, которым выдали разрешение на длительное или постоянное проживание. Кроме того, въезд также разрешен для тех, кто имеет долгосрочные визы, которые могут быть продлены.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 января на базе ВМС США Сасебо на юго-западе Японии, зарегистрировали 34 новых случая заражения коронавирусом, и их общее число на объекте возросло до 204.

Читайте ранее в этом сюжете: На базе ВМС США в Японии выявили 34 новых носителя коронавируса