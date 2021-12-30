Питтсбург, США, , 10:20 — REGNUM Связь между умеренным уровнем потребления крепкого алкоголя и иммунитетом к коронавирусной инфекции нашли ученые из Питтсбургского университета. Результаты их исследования, на данный момент не прошедшего рецензирование, 30 декабря обнародованы на сайте препринтов medRxiv.org.

Алкоголь Цитата из т/ф «Остров сокровищ». режДавид Черкасский. 1988. СССР

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Уточняется, что исследователями рассматривались факторы, которые, по их мнению, способны повлиять на частоту заражения COVID-19 среди лиц пожилого возраста, такие как прошлые и нынешние проблемы с психикой, наличие соматических заболеваний, а также употребление алкоголя и наркотиков.

Также указывается, что в исследовании принимали участие в общей сложности 90 добровольцев в возрасте от 55 до 103 лет, в числе которых было 39 мужчин и 51 женщина.

«Лица, подвергшиеся воздействию COVID-19, но имевшие отрицательный результат теста, как правило, употребляли больше спиртных напитков, чем пациенты с подтвержденной коронавирусной инфекцией: в среднем около одного напитка в день. Потребление пива и вина не было статистически значимым», — говорится в материале ученых.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что, как считает главный инфекционист США Энтони Фаучи, нынешняя вспышка заражений коронавирусом, связанная со штаммом «Омикрон», может достичь своего пика в конце января наступающего года.