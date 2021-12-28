Санкт-Петербург, , 15:13 — REGNUM Ни один прогноз по развитию ситуации с COVID-19 в Белоруссии не оправдался. Об этом белорусский президент Александр Лукашенко заявил 28 декабря на неформальном саммите лидеров стран СНГ в Санкт-Петербурге.

Александр Лукашенко на неформальной встрече глав СНГ Kremlin.ru

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По словам белорусского лидера, с первых месяцев пандемии он требовал, чтобы специалисты составили прогноз по конкретному штамму. Над этим работали несколько групп экспертов.

«Честно признаюсь, что ни один прогноз по имеющемуся штамму в Белоруссии, хотя несколько групп работали, ни один по срокам не оправдался», — сказал Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин заявил на неформальном саммите, что вакцина «Спутник V» эффективно — примерно на 90% — нейтрализует новый штамм коронавируса «Омикрон».

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