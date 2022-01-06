Гётеборг, Швеция, , 15:03 — REGNUM 6 января стало известно, что все будущие мамы, находящиеся в родильном отделении больницы Östra sjukhuset, расположенной в Гётеборге (юго-запад Швеции), заболели COVID-19. Об этом сообщил телеканал SVT.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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В руководстве больницы данную информацию тут же подтвердили.

«Практически никто из тех, кто заболел COVID-19, не был вакцинирован», — говорится в сообщении на официальном аккаунте больницы в Twitter.

Отмечается, что журналисты SVT пытались связаться с руководством медучреждения, чтобы оно прокомментировало, как все отделение больницы может за раз заразиться коронавирусом. Однако пока никто из администрации Östra sjukhuset не дал комментария.