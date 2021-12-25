Париж, 25 декабря 2021, 23:06 — REGNUM Во Франции за сутки 24 декабря выявили почти 105 тыс. случаев заражения коронавирусом, что стало самым большим числом выявленных случаев с начала пандемии, сообщает Национальное агентство общественного здравоохранения при министерстве здравоохранения республики.

Коронавирус
Коронавирус
Иван Шилов (с) ИА REGNUM
«По состоянию на 25 декабря за сутки выявлено 104 611 подтвержденных новых случаев», — говорится в сообщении.

Ранее во Франции не выявляли более 100 тыс. заболевших в сутки. За сутки 23 декабря в стране было зарегистрировано 94 124 новых случая инфицирования коронавирусом

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По данным минздрава, рост заболеваемости связан с приходом нового дельта-штамма.

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