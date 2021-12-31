Сеул, , 05:48 — REGNUM Власти Южной Кореи решили продлить ограничительные меры, введенные из-за высокой заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране. Об этом заявил премьер-министр республики Ким Бу Гём в ходе пресс-конференции.

Дезинфекция в метро. Сеул. Южная Корея Russian.news.cn

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«Пока, думаю, преждевременно считать, что мы преодолели кризис. У нас все еще много больных в критическом состоянии и умерших», — заявил он.

По словам главы южнокорейского правительства, строгие ограничительные меры, введенные 18 декабря, продолжат действовать до 16 января. Ранее ожидалось, что ограничения смягчат уже 2 января 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Южной Корее зафиксировали кратковременное снижение заболеваемости COVID-19 после рекордных темпов прироста числа зараженных. Тем не менее число пациентов, находящихся в критическом состоянии, продолжает оставаться высоким.

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