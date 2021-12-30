Москва, 30 декабря 2021, 18:21 — REGNUM Роспотребнадзор безвозмездно передал Киргизии набор реагентов на проведение 10 тысяч исследований для выявления коронавирусной инфекции. Об этом сообщает министерство иностранных дел республики сегодня, 30 декабря.
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Отмечается, что киргизское посольство отправило подаренные Центральным научно-исследовательском институтом эпидемиологии России реагенты в столицу Киргизии в качестве дипломатического груза.
Киргизское внешнеполитическое ведомство поблагодарило Роспотребнадзор и НИИ Эпидемиологии за предоставленную гуманитарную помощь и одну из местных авиакомпаний за её бесплатную доставку из Москвы в Бишкек.