Сеул, , 04:26 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 5409 случаев заражения коронавирусом нового типа. Об этом свидетельствуют данные южнокорейского центра по контролю и профилактике заболеваний.

Южная Корея Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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По его данным, 5283 случая связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные заболевшие прибыли в республику из-за границы. Центр отмечает, что в Южной Корее вновь выросла заболеваемость после кратковременного снижения, зафиксированного сутками ранее. При этом в стране число пациентов, находящихся в критическом состоянии, достигло рекордного показателя в 1151 человека.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 620 938. Также за минувшие сутки в стране скончались еще 36 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умерли 5 382 человека.