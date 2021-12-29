Канберра, , 13:00 — REGNUM Когда в ходе пресс-конференции прервавшего свой отпуск премьер-министра Австралии Скотта Моррисона спросили, являются ли многокилометровые очереди в клиники для тестирования на COVID-19 по всей стране признаком политического провала, он ответил, что виновниками кризиса являются местные, а не федеральные власти. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Моррисон дал понять присутствующим журналистам, что если они хотят найти виноватого, то стоит обратить внимание на правительства штатов и территорий, которые сами же и ввели требования по прохождению ПЦР-тестирования, а теперь не могут справится с потоком людей, критикуя друг друга и заодно федеральный кабинет министр.

«Как я уже сказал, порядок прохождения тестирования входит в сферу деятельности правительствами штатов и территорий», — отметил премьер-министр.

«Федеральное правительство отвечает за поставку вакцин и поддержку механизмов тестирования, которые проводятся в учреждениях по уходу за престарелыми людьми. И свои обязанности мы как раз выполняем», — добавил Моррисон.