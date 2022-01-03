Москва, , 16:35 — REGNUM Расширение массового бесплатного тестирования на коронавирус поможет сдержать распространение нового более заразного штамма «омикрон». Как передает корреспондент ИА REGNUM 3 января, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

ПЦР-тестирование на коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Я призываю правительство выделить необходимые ресурсы из резервов, чтобы нарастить объемы тестирования и сделать его бесплатным для граждан. Это позволит предотвратить новую волну или, по меньшей мере, не допустить ее разрастания до европейских масштабов», — сказал Миронов.

«Омикрон» быстро распространяется в Европе и США, очевидно, что этот штамм вируса более заразный, чем предыдущие, отметил парламентарий.

«Однако пока неясно, насколько он опасен, цифры противоречивые. Эксперты полагают, что появление в России новой волны коронавируса, вызванной «омикроном», это вопрос ближайших недель, если не дней», — указал депутат.