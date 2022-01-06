Канберра, , 13:38 — REGNUM Невакцинированные жители Северной территории Австралии будут вынуждены соблюдать строгие ограничения с 6 января после того, как эпидемиологическая ситуация в штате заметно ухудшилась. О новых мерах по борьбе с COVID-19 в ходе пресс-конференции сообщил глава местного правительства Майкл Ганнер, передает телеканал Sky News.

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Ганнер подчеркнул, что с 6 дня ограничения для не привитых от COVID-19 вводятся на территории всего региона. Они будут применяться к невакцинированным гражданам старше 16 лет, которым теперь не разрешат выезжать более чем на 30 километров от дома.

«Вы можете покинуть место проживания только по трем причинам: получение медпомощи, включая тестирование на COVID и вакцинацию; приобретение товаров и услуг первой необходимости, например продукты питания и лекарства; оказание помощи и поддержки члену семьи или человеку, который не может содержать себя», — объявил Ганнер.

Отмечается, что для полностью привитых от COVID-19 жителей Северной территории Австралии никаких ограничений, за исключением масочного режима, не действует.

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