Пекин, , 11:10 — REGNUM Власти Китая сообщили о 164 новых случаях COVID-19, выявленных в стране за сутки, что является максимальным показателем в КНР с августа. Об этом 25 декабря сообщили в Госкомитете по вопросам гигиены и здравоохранения.

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73 из инфицированных лиц прибыли из-за границы. При этом повышенную температуру и недомогание выявили у 140 человек, еще 24 — переносят болезнь без симптомов.

13 декабря в материковой части Китая зафиксировали первый случай нового штамма коронавируса «Омикрон» у человека, прибывшего из-за границы.