Джакарта, , 13:56 — REGNUM По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 194 случая заражения коронавирусом, сообщает CNN Indonesia.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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По состоянию на 29 декабря в Индонезии выявлено 4 262 351 носитель коронавируса.

Кроме того, побороть коронавирус за сутки смогли 270 человек. В Индонезии коронавирусом переболели 4 113 742 человека.

За сутки от COVID-19 умерли 10 человек. Всего эпидемия унесла жизни 144 081 жителя Индонезии.

В Индонезии также выявили 68 случаев заражения штаммом «Омикрон».

Как сообщало ИА REGNUM, в Индонезию доставили около 12 миллионов доз вакцины против коронавируса.

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