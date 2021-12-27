Москва, , 08:07 — REGNUM Российский теннисист Андрей Рублёв сдал тест на коронавирус, который дал положительный результат. Об этом 27 декабря он сообщил на своей странице в Twitter.

Андрей Рублёв si.robi

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«В настоящее время я нахожусь в Барселоне, у меня минимальные симптомы. Я полностью вакцинирован», — написал Рублёв.

Он отметил, что находится в изоляции и следует предписаниям врачей.

Также он добавил, что готовился к турнирам ATP Cup и Открытому чемпионату Австралии (Australian Open) и планирует вернуться на корт при первой возможности.

Напомним, Рублёв является пятой ракеткой мира. ATP Cup пройдёт с 1 по 9 января в Сиднее. Australian Open состоится с 17 по 30 января.