Нью-Дели, 26 декабря 2021, 19:36 — REGNUM Правительство индийского национального столичного округа Дели приняло решение ввести ночной комендантский час в связи с увеличением темпов распространения коронавируса, сообщает телеканал India TV.
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Отмечается, что комендантский час будет действовать с 27 декабря ежедневно с 23:00 до 05:00 следующего дня.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения страны Мансух Мандавия заявил, что в настоящее время 60% взрослого населения Индии полностью вакцинированы от COVID-19.
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