Стокгольм, , 16:58 — REGNUM 28 декабря журналисты одного из двух крупнейших изданий Швеции SvD пообщались с жителями Стокгольма, которые совершали покупки в период традиционных распродаж между Рождеством и Новым годом. Как оказалось, любители шоппинга выступают за ужесточение антикоронавирусных ограничений.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире. Как «Омикрон» меняет лицо пандемии — все новости»

«Думаю, их требовалось бы ужесточить. Например, в общественном транспорте масочный режим должен быть не рекомендательным, а обязательным», — сказала Карин Лиден Андерссон в интервью газете.

Некоторые говорят, что они чувствуют, как будто власти Швеции не серьезно относятся к риску заражения коронавирусом. Отмечается, что как левые, так и правые политические партии обсуждают целесообразность введения новых ограничений.

«Мы уже сегодня вводим ограничения, которые полтора года назад сочли бы совершенно странными», — заявил газете Йон Норелл, председатель Свободной студенческой ассоциации «Умеренных».

Читайте развитие сюжета: В Швеции начали действовать новые правила для въезда в страну