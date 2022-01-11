Вашингтон, , 01:13 — REGNUM Разрабатываемая американской компанией Pfizer вакцина против коронавирусной инфекции, которую вызывает штамм «Омикрон», будет готова в марте 2022 года. Об этом 10 января передал телеканал CNBC со ссылкой на генерального директора корпорации Альберта Бурлу.

Вакцина Pfizer U.S. Secretary of Defense

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Глава организации отметил, что пока отсутствует точная информация о необходимости отдельной вакцины для указанного варианта SARS-CoV-2. Вместе с тем, по словам Бурлы, выпуск «некоторого числа доз» вакцины уже начался. Он добавил, что компания собирается сделать запасы нового препарата для удовлетворения потенциального спроса.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 января агентство Reuters распространило информацию о том, что Pfizer заключила три сделки по расширению использования технологии РНК, на которой основана ее вакцина от коронавирусной инфекции.

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