Стокгольм, , 12:53 — REGNUM В настоящее время ситуация с системой здравоохранения в Стокгольме очень напряженная из-за одновременного роста ковид-пациентов, а также распространения гриппа и заболеваний желудочно-кишечного тракта. Так, 6 января в нескольких больницах время ожидания приема в реанимационных отделениях составило более суток. Об этом 7 января написала газета Svenska Dagbladet.

Стокгольм, Швеция

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире. Как «Омикрон» меняет лицо пандемии — все новости»

Йохан Стюруд, председатель Стокгольмской медицинской ассоциации, сообщил в интервью изданию, что «кислорода в системе уже нет», и что его беспокоит ситуация через две-три недели, когда придется пик распространения коронавируса.

«Очень тревожно, коронавирусная инфекция распространяется как лесной пожар во всем обществе. И когда все это закончится, никто не знает», — сказал Стюруд.

Отмечается, что во многих больницах Стокгольма отсутствует необходимое количество медиков и младшего медперсонала, которые находятся в отпусках по болезни.