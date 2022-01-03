Стокгольм, , 23:57 — REGNUM В настоящее время сразу несколько главных инфекционистов отдельных ленов Швеции видят риск увеличения распространения коронавирусной инфекции, когда в школах после новогодних каникул начнется весенний семестр. В этой связи сотрудники школ полагают, что наиболее рациональный способ оградить взрослых от инфекции, является массовое тестирование детей на COVID-19. Об этом 3 января написала газета Dagens Nyheter.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Руководство Профсоюза учителей Швеции предложило, чтобы тестирование на COVID-19 проходили те дети, в окружении которых есть или недавно были подтвержденные случаи заражения.

«Мы хотим подчеркнуть этим, насколько чрезвычайно важно тестировать учеников перед тем, как отправлять их обратно в школу», — сказала изданию председатель профсоюза Йоханна Яара Остранд.

Она отметила, что большая ответственность лежит на опекунах и родителях детей. Остранд полагает, что тестирование детей на COVID-19 при появлении у них симптомов заболевания является очевидной мерой предосторожности, которая должна выполняться, даже если от Агентства общественного здравоохранения Швеции подобной рекомендации не поступало.

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