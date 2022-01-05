Стокгольм, , 07:53 — REGNUM С 4 января всем взрослым жителям Стокгольма, которые сделали вторую прививку от COVID-19 6 месяцев, теперь предлагается пройти процедуру ревакцинации. Об этом сообщил новостной портал Omni.

Вакцинация Правительство Новосибирской области

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«Когда вы получите SMS-сообщение с предложением получить третью прививку, вы можете записаться на прием через специальное приложение», — говорится в пресс-релизе координатор по вакцинации от COVID-19 в Стокгольме Магнуса Тиберга.

По данным региональных властей, на этой неделе предложение сделать третью прививку от заболевания получат около 190 000 человек.

Журналисты пишут, что в некоторых регионах Швеции уже в течение нескольких недель предлагают третью дозу лицам в возрасте 18 лет и старше. Например, такая возможность в Сконе появилась 20 декабря, в Халланде — 16 декабря, Евлеборге — 14 декабря, Эребру — 9 декабря и Норрботтене — 2 декабря.

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