Сеул, , 14:37 — REGNUM В 2021 году Корейское агентство международного сотрудничества (KOICA) выделило $24 млн восьми развивающимся странам на борьбу с пандемией коронавируса. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные агентства.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, помощь была оказана Индонезии, Узбекистану, Колумбии, Эфиопии, Вьетнаму, Филиппинам, Демократической Республики Конго и Ямайке.

В рамках программы по борьбе с коронавирусом Корейское агентство международного сотрудничества поставило медицинское оборудование в центр диагностики и лечения COVID-19, построенный в 2020 году в столице ДР Конго, а также открыла ковидный госпиталь в Колумбии.

В 2022 году KOICA планирует создать 25 центров вакцинации в странах Африки.