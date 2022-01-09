Ташкент, , 14:28 — REGNUM Первый случай заражения штаммом коронавируса «Омикрон» выявили на территории Узбекистана. Об этом 9 января сообщает минздрав республики.

Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом Vk.com/mihailohlopkov

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Уточняется, что новая разновидность SARS-CoV-2 была обнаружена у гражданина другой страны, который приехал в республику.

Также указывается, что в связи с этим заседании республиканской специальной комиссии было принято решение продолжать принимать необходимые меры против COVID-19 в связи с ростом заболеваемости.

Кроме того, отмечается, что из-за этого в Узбекистане будет усилен контроль соблюдения безопасной дистанции, ношения защитной маски и измерения температуры тела, а также ускорена полная вакцинация населения.

При этом с 15 января прибывающим в страну необходимо будет иметь отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, представленный не менее чем за 48 часов или пройти такой ПЦР-тест в аэропортах, на вокзалах и в пунктах пропуска через границу.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне ученые из ЮАР заявили, что распространение штамма коронавируса «Омикрон» даёт надежду на скорое окончание острой фазы пандемии.