Киев, , 16:55 — REGNUM На Украине за минувшие сутки выявили 7 177 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 7 января сообщает украинский минздрав.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире. Как «Омикрон» меняет лицо пандемии — все новости»

Также указывается, что в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 в стране составило 3 696 468.

Кроме того, уточняется, что за минувшие 24 часа на Украине от COVID-19 скончались 192 пациента и теперь суммарное количество летальных исходов составило 97 088.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее на Украине выявили более 6,6 тыс. носителей SARS-CoV-2.