Сеул, , 11:52 — REGNUM За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 45 453 человека. Об этом 29 декабря сообщает Newsis со ссылкой на свои источники.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

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По состоянию на 00:00 29 декабря в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 44 115 185 человек. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 85,9%.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили 43 013 человек. В общей сложности обе дозы вакцины получили 42 432 990 человек. Уровень полной вакцинации составил 82,6%.

«Бустерную» дозу получили 587 719 человек. В общей сложности дополнительную дозу вакцины получили 16 522 758 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 5409 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 620 938.

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