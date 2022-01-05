Афины , , 22:35 — REGNUM У правительства Греции есть план защиты общественного здравоохранения, делается все необходимое для обеспечения постоянного решительного реагирования на любые новые вызовы, заверил пресс-секретарь правительства Янис Эконому на брифинге 4 января.

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«Главной проблемой в начале нового года является штамм «Омикрон», который сейчас охватывает всю планету и бьет все рекорды по заболеваемости в Европе, но также и в нашей стране. В Греции, где он уже доминирует, как и в большинстве европейских стран, он демонстрирует беспрецедентную заразность, но — как видно из нашего опыта в других странах, где он появился первым, а также из первоначальных оценок наших ученых — он вызывает более низкую заболеваемость. Это приводит к десяткам тысяч новых случаев, но к меньшему количеству госпитализаций, чем все предыдущие варианты. На сегодняшний день он в основном затрагивает молодых людей в возрасте от 18 до 34 лет, что привело к сокращению среднего возраста новых случаев заболевания до 29 лет», — сказал Эконому.

Таким образом, еще раз выясняется, что развитие пандемии «не предсказуемо, а динамично и постоянно меняется», — подчеркнул он. Реакция также должна быть динамичной, чтобы справиться с новым вызовом. Для этого необходим акцент на охрану здоровья населения и на на обеспечение нормальной социальной и экономической жизни, отметил Эконому.