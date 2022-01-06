Сидней, Австралия, , 17:43 — REGNUM В настоящее время распространение коронавирусной инфекции в самом крупном мегаполисе Австралии Сиднее достигает рекордных значений, что в свою очередь привело к нарушению работы общественного транспорта. Об этом 6 января сообщил телеканал Nine News.

Сидней, Австралия Phil Whitehouse

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Служба наземного транспорта в настоящее время работает по сокращенному расписанию.

«Сеть общественного транспорта пострадала из-за нехватки персонала в связи с COVID-19», — сказал в эфире Nine News официальный представитель местного перевозчика Transport for NSW.

Ухудшение эпидемиологической ситуации в Сиднее также негативно отразилось на работе столичного метрополитена.

Напомним, что за последние сутки в штате Новый Южный Уэльс выявили 34 994 случая заражения коронавирусом, что является абсолютным рекордным значением с начала пандемии.