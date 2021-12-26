Брюссель, , 03:39 — REGNUM Штамм коронавируса «Омикрон» стал доминирующим в Бельгии. Об этом 25 декабря сообщил телеканал VTM со ссылкой на вирусологов университетов Лёвена и Хассельта.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

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По данным исследователей, в настоящее время на штамм «Омикрон» приходится столько же случаев заражения, сколько и на штамм «Дельта», который занял доминирующую позицию в стране осенью текущего года. Вирусологи предполагают, что уже к концу следующей недели на штамм «Омикрон» придётся 90% новых случаев заражения.

По данным правительства Бельгии, в течение последней недели в стране число новых заражений коронавирусом составляло в среднем 7011 случаев в день. Это на 36% меньше, чем неделей раньше.

Ранее ИА REGNUM сообщало об ужесточении ограничений в связи с угрозой распространения штамма «Омикрон» коронавируса SARS-CoV-2 в Бельгии.

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