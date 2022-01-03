Москва, , 12:09 — REGNUM При необходимости в России смогут наладить выпуск иностранных вакцин от коронавируса. Об этом 3 января заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Если будет стоять задача перед промышленностью, то реализовать мы это сможем точно, это вопрос целесообразности, социального и экономического смысла», — заявил Мантуров.

В то же время принимать решение о производстве иностранных вакцин должен Минздрав, подчеркнул министр.