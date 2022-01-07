Лима, , 02:19 — REGNUM В Перу подтвердили первую смерть пациента с «флюроной» (одновременное заболевание гриппом и коронавирусной инфекцией) на территории страны. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.

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По ее данным, на перуанской территории скончался 87-летний мужчина, одновременно заболевший COVID-19 и гриппом. Уточняется, что пациент не был привит против коронавирусной инфекции, а также имел ряд хронических заболеваний. Всего в Перу к настоящему времени подтвердили три случая «флюроны». При этом всех зараженных выявили на севере страны.

Отмечается, что остальные двое заболевших — несовершеннолетний и 40-летняя женщина. Уточняется, что взрослая пациента ранее полностью прошла вакцинацию против коронавирусной инфекции. В ведомстве добавили, что у всех заболевших «флюроной» наблюдаются схожие симптомы — кашель, боль в горле и общее недомогание.