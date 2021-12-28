Никосия, , 00:53 — REGNUM Эпидемический статус трёх государств изменило министерство здравоохранения Кипра, оставив при этом Россию в «красной категории». Об этом можно узнать из нового реестра деления стран на эпидемические категории.

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Согласно новому реестру, рассчитанному на период от 30 декабря 2021 года по 5 января 2022 года, в «красной категории» остались 49 стран, «в оранжевой» — 11, «в зеленой» — пять государств. В качестве дополнительных мер для всех, прибывающих на остров из стран «красного» и «оранжевого» списков стало обязательным проходить молекулярный анализ в стране прилета, причем за свой счет.

В «зелёную» категорию из «оранжевой» за неделю смогла перейти Новая Зеландия, а наоборот, из «зелёного» списка в «оранжевый» перешли Объединенные Арабские Эмираты, и Канада перенесена из «оранжевого» списка в «красный».

Россия с мая 2021 года находится в «красном» списке стран. Все изменения в эпидстатусе стран ЕС и стран Европейской экономической зоны власти Кипра производят, опираясь на решения Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), либо на оценку, вынесенную отделом эпидемического мониторинга кипрского Минздрава.

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