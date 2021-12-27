Джакарта, , 14:19 — REGNUM Число положительных случаев заражения коронавирусом в Индонезии увеличилось, сообщает CNN Indonesia.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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В Индонезии за сутки выявили 120 случаев заражения коронавирусом.

По состоянию на 27 декабря в Индонезии выявили 4 261 879 носителей коронавируса.

Кроме того, за сутки побороть коронавирус смог 271 человек. Всего коронавирусом в Индонезии переболели 4 113 320 человек.

За сутки от COVID-19 умерли восемь человек. Всего эпидемия унесла жизни 144 063 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо хочет, чтобы провинция Бали стала всемирным центром оздоровительного туризма.

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