Прага, , 10:18 — REGNUM До окончания новогодних праздников в Чехии усилены меры эпидемиологической безопасности. Об этом 29 декабря сообщает Чешское телевидение со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Уточняется, что до 2 января на территории Чехии запрещено размещаться за столами в заведениях общепита более четырех посетителей, за исключением проживающих совместно родственников, при этом расстояние между столиками должно составлять не менее полутора метров.

При этом посещать заведения общепита могут только вакцинированные от COVID-19 или переболевшие новым заболеванием, которые должны при входе предъявить соответствующие справки.

Кроме того, в корпоративах и иных новогодних мероприятиях в учреждениях и компаниях должно быть не более 50 человек и для них действуют те же правила, что и для общепита.

Также в спортивных и культурно-массовых мероприятиях может участвовать до одной тысячи человек, и они должны занимать сидячие места. Посещать такие акции также смогут только вакцинированные или переболевшие COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Испании выразило свою обеспокоенность развитием пандемии в Испании, а также выразило поддержку автономным сообществам, которые утвердили или планируют утвердить коронавирусные ограничения на новогоднюю ночь.