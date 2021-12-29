Джакарта, , 12:34 — REGNUM В Юго-Восточной Азии выявлено в общей сложности 1805 случаев заражения штаммом коронавируса «Омикрон», сообщает CNN Indonesia.

Страны АСЕАН

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Мир столкнулся с угрозой распространения нового штамма коронавируса. Число случаев заражения в мире достигло 278 732. От штамма коронавируса «Омикрон» в мире умерли 52 человека.

По последним данным, в Индонезии выявлено 68 случаев заражения штаммом «Омикрон». В Малайзии обнаружили 62 носителя штамма «Омикрон», в Брунее — восемь случаев, в Мьянме — четыре случая, на Филиппинах — четыре случая.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство здравоохранения Индонезии объявило, что 42 случая заражения штаммом «Омикрон» обнаружили у граждан, которые прошли полную вакцинацию от коронавируса.

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