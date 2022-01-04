Таллин, , 12:53 — REGNUM Впервые за все время эпидемии коронавируса COVID-19 Департамент здоровья Эстонии отказался от практики ежедневной публикации статистики по эпидемии. Как сообщила пресс-служба департамента, теперь этот будет делаться один раз в неделю по средам.

Стоп ковид Https://pixabay.com

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Решение в учреждении аргументировали важностью отслеживания тенденции в показателях тяжелых заболеваний и стационарного лечения: «Поэтому мы больше не будем отображать информацию о вакцинации инфицированных в наших ежедневных отчетах».

Также отмечается, что с момента начала вакцинации в Эстонии прошло больше года, поэтому вакцинированные более полугода назад теперь менее защищены, появился новый штамм: «Вариант коронавируса «Омикрон» с большей вероятностью может прорваться и также может заразить вакцинированных людей».

Новость активно комментируется в соцсетях страны. Решение властей здесь связали с новостями из больниц Эстонии последнего времени.

Так, в сообществе «Таллинцы» напомнили, что за несколько последних дней количество инфицированных среди вакцинированных превышает число зараженных среди невакцинированных: «Вчера было уже 60/40 процентов «в пользу» уколовшихся, но сегодня уже Департамент здоровья скрыл информацию о количестве как тех, так и других. Теперь пугать «страшной болезнью» будут другими способами походу».