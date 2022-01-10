Канберра, , 12:09 — REGNUM Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон снял с себя ответственность за то, что до сих пор на уровне федерального правительства отсутствует согласованный общенациональный план по возвращению учеников в школы перед началом учебного года. Об этом 10 января сообщил телеканал Sky News.

Скотт Моррисон Pm.gov.au

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На вопрос, почему до сих пор не существует официального плана по возвращению учащихся в классы, Моррисон ответил журналистам на пресс-конференции, что «ответ кроется в «Омикроне».

»Омикрон» изменил все, «Дельта» была совершенно иным вариантом этого коронавируса», — оправдывался Моррисон.

Далее премьер-министр страны заверил журналистов, что медицинские власти проводят оценку эпидемиологической ситуации, и после их заключения федеральное правительство Австралии обнародует общенациональный план.