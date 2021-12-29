Джакарта, , 13:27 — REGNUM В Индонезию доставили около 12 миллионов доз вакцины против коронавируса, сообщает CNN Indonesia.

Самолет (сс) cegoh

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Индонезия получила две партии вакцины AstraZeneca. Первую партию вакцины доставили в страну 27 декабря в количестве 6 683 500 доз. Вторую партию вакцины доставили вечером 28 декабря в количестве 5 787 400 доз.

Вакцину скоро доставят в нуждающиеся районы Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Юго-Восточной Азии выявлено в общей сложности 1805 случаев заражения штаммом коронавируса «Омикрон».

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