Канберра, , 08:46 — REGNUM Виза сербского теннисиста Новака Джоковича, накануне прилетевшего в Австралию для участия в турнире Australian Open, аннулирована австралийскими властями. Об этом 6 января сообщили в Федеральной пограничной службе страны (ABF).

Новак Джокович Andrew Campbell

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«ABF может подтвердить, что Джокович не предоставил надлежащих доказательств (своего) соответствия требованиям въезда в Австралию, и его виза была аннулирована», — говорится в сообщении.

Также в нем указывается, что въезжающие на территорию страны лица, которые не являются австралийскими гражданами, не имеют действительной визы или их виза аннулирована, «будут задержаны и выдворены из Австралии».

Отметим, Новак Джокович был вечером 5 января задержан в аэропорту Мельбурна из-за проблем с документами, так как визы его команды на въезд в Австралию не предусматривают возможности попасть на территорию страны с медицинским освобождением от вакцинации от COVID-19.