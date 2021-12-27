Стокгольм, , 11:46 — REGNUM Вопреки возросшему уровню распространение инфекции и новые ограничения в Швеции, многие торговые сети все же предпочли провести традиционные распродажи между Рождеством и Новым Годом. 26 декабря журналисты SVT отправились в один из торговых центров Эскильстуны Tuna Park, чтобы узнать, что же привлекает посетителей.

Швеция

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«Вы знаете, хотелось бы, чтобы распродаж не было. Мы сюда приехали только потому, что уезжаем на ужин и нам нужно кое-то прикупить», — рассказала в интервью посетительница торгового центра Хелена Рудберг.

«Я прошло пришлась пройти и посмотреть, действительно ли здесь столько много народу. А не для того, чтобы что-то покупать», — сказала журналистам Кристина Гавелин.

«Я думаю, что люди берут на себя сами свою толику ответственности», — отметила Нина Спарен.

«Не все соблюдают новые ограничения, но большинство соблюдает», — сказал владелец одного из магазинов ТЦ Тубиас Свенссон.