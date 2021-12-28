Рим, , 19:54 — REGNUM По данным на вечер вторника, 28 декабря, в Италии умерли 136 955 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 202 (днем ранее — на 142), сообщили журналистам в министерстве здравоохранения.

Вакцинация от коронавируса в Италии Russian.news.cn

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Число подтвержденных носителей выросло на 78 313 (днем ранее — на 30 810). Это самый высокий показатель за всё время эпидемии.

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 5 756 412 — более 9% населения страны. В настоящее время заражены 598 856 человек (на 61 352 больше, чем днем ранее), это самый высокий показатель с декабря 2020 года.

Две прививки от коронавируса сделали 46,26 миллиона человек (более 76,81% населения страны).