Марсель, Франция, , 08:54 — REGNUM Ученые из Института инфекционных заболеваний в Марселе (Франция) обнаружили новый штамм коронавируса, говорится в исследовании, опубликованном в MedRxiv.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Новый штамм, получивший название B.1.640.2, появился в Камеруне. Впервые его выявили в ноябре 2021 г. По данным исследователей, новый вариант содержит в себе более 40 мутаций. Данных о его уровне угрозы пока нет.

«Таким образом, паттерн мутаций генома указывает на новый вариант, который мы назвали «IHU», — отмечается в исследовании.

Всего «нетипичную комбинацию» тесты на определение мутаций коронавируса показали у 12 жителей города на юго-востоке Франции.

Данная информация свидетельствует о том, что появление новых штаммов коронавируса предсказать невозможно.

Предыдущим штаммом, который уже широко распространился в мире, стал «Омикрон». Ученые из Лондона выявили наличие более 32 мутаций в этом варианте.