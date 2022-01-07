Анкара, , 09:02 — REGNUM По состоянию на 6 января в Турции на фоне распространения штамма «Омикрон» за сутки было выявлено свыше 68 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, что стало новым рекордным числом за все время пандемии. Об этом 7 января сообщает минздрав страны.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По информации ведомства, за последние 24 часа в стране выявили 68 413 заразившихся SARS-CoV-2. Также сообщается, что за этот же период в Турции от COVID-19 скончались 156 пациентов.

Кроме того, уточняется, что за последние 24 часа в стране было проведено 418 823 теста на коронавирус.

Отметим, днем ранее в Турции за сутки было выявлено 66 467 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.