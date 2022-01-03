Иерусалим, , 13:50 — REGNUM С 9 января Израиль разрешит въезд вакцинированным и переболевшим COVID-19 из стран с умеренным уровнем заболеваемости. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения страны.

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Въезд будет разрешен для указанной категории иностранцев из «оранжевых» стран. Таким гражданам потребуется заполнить онлайн-форму на правительственном сайте, выполнить ПЦР или антиген-тест, сдать тест ПЦР на въезде в Израиль.

Въезжающим в страну нужно будет соблюсти изоляцию в течение 24 часов — до получения отрицательного результата теста.

При этом иностранцам из «красных» стран (высокий уровень заболеваемости COVID-19) въезд по-прежнему запрещен.