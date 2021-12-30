Эдмонтон, Канада, , 08:32 — REGNUM Международная федерация хоккея (IIHF) отменила проведение молодёжного чемпионата мира из-за распространения коронавируса среди игроков. Об этом 30 декабря сообщили в организации.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Из-за продолжающегося распространения коронавируса и штамма «Омикрон» чемпионат мира будет отменён, чтобы гарантировать здоровье и безопасность всех участников», — говорится в сообщении.

Отмечается, что такое решение принято согласно рекомендациям медицинской группы турнира по COVID-19 и медицинского комитета IIHF.

Ранее сборной России засчитали техническое поражение в матче со Словакией из-за положительного теста на коронавирус у нападающего Матвея Мичкова.

До этого были COVID-19 был обнаружен у игроков сборных США и Чехии. Их матчи также были отменены, а командам присуждены технические поражения.

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