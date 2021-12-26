Вашингтон, , 23:54 — REGNUM В 184 странах мира на сегодняшний день сделано более 8,95 млрд прививок от COVID-19, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои подсчеты.

Вакцинация

«Самая масштабная кампания по вакцинации в истории человечества продолжается: в целом было введено свыше 8,95 млрд доз. Получается 116 доз на каждые 100 человек», — сообщает агентство.

Отмечается, что средние темпы вакцинации составляют 43,4 млн прививок в день. При этом в 38 странах 75% жителей привиты как минимум одной дозой вакцины.

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Как сообщало ИА REGNUM, вирус SARS-CoV-2 может попасть в большинство органов тела (даже в сердце и мозг) и сохраняться там в течение более семи месяцев. Об этом свидетельствуют результаты исследования ученых из Национальных институтов здравоохранения США.

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