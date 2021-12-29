Луганск, , 13:45 — REGNUM Россия оказывает неоценимую поддержку Луганской Народной Республике (ЛНР) в борьбе с COVID-19, поставляя лекарства и медицинское оборудование. Об этом заявил глава ЛНР Леонид Пасечник в интервью Луганскому информационному центру.

«Неоценимую помощь в борьбе с пандемией нам оказывает Российская Федерация. Братское государство неоднократно доставляло вакцины, аппараты искусственной вентиляции легких и другое медицинское оборудование», — сказал Пасечник.

Он также добавил, что благодаря России на базе Клиники медицины катастроф открылась современная лаборатория открылась.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что жители ЛНР, Абхазии и Южной Осетии смогут получить электронный медицинский сертификат на портале «Госуслуг».

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