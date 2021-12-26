Маскат, , 16:15 — REGNUM В Омане изменили правила въезда в страну иностранных граждан, теперь ним необходимо иметь наличие не менее двух прививок от COVID-19 любым одобренным в стране препаратом. Об этом говорится в постановлении оманского верховного комитета по борьбе с распространением коронавирус.

Маскат, столица Омана

«Верховный комитет по борьбе с COVID-19 устанавливает наличие двух доз вакцины в качестве условия въезда в страну для прибывающих в Оман иностранцев в возрасте 18 лет и старше через любой контрольно-пропускной пункт», — приводит Информационное агентство Омана текст постановления.

Также для всех прибывающих обязательным остается наличие ПЦР-теста, сделанного не позднее чем за 72 часа до приезда.

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Как сообщало ИА REGNUM, новые требования для посещения мечетей, свадеб и крупных мероприятий ранее ввели в рамках борьбы с коронавирусом власти Омана. Основным требованием является наличие у посетителей двух прививок от COVID-19.

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