Вашингтон, , 04:32 — REGNUM Американские граждане должны отказаться от путешествий на морских круизных судах. Об этом говорится в рекомендации на сайте Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), выпущенной 30 декабря.

Круизный лайнер ed2456

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В документе подчеркивается, что совет распространяется и на тех, кто полностью привился или прошел ревакцинацию от COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 декабря издание The New York Post распространило информацию о том, что на борту одного из круизных лайнеров компании Royal Caribbean International, прибывшего в порт американского города в Майами, выявили более 40 случаев заражения коронавирусом.