Москва, , 08:37 — REGNUM Сергей Токарев — доктор медицинских наук, главный профилактолог УрФО — заявил Ura.ru, что штамм коронавируса «Омикрон» может начать бесконечно циркулировать из-за способности передаваться между людьми и животными.

Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом Vk.com/mihailohlopkov

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«…Может передаваться грызунам, и если заражение будет идти обратно в человеческую популяцию, то это будет очень нехорошо. Таким образом «Омикрон» может циркулировать бесконечно, пока вновь не мутирует», — объяснил он.

Он добавил, что сейчас штамм «Омикрон» активно вытесняет «Дельта», но «пока рано делать выводы», завершится ли этот процесс окончательной победой «омикрона».

В конце ноября ВОЗ классифицировала новый вариант коронавируса как «вызывающий беспокойство».