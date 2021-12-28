Копенгаген, , 21:43 — REGNUM Дания показывает высочайший уровень распространения COVID-19 среди всех стран мира, сообщает 28 декабря издание The Guardian со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По утверждению издания, об этом свидетельствует среднее число заражений коронавирусом — в среднем 1612 заражений на 100 тыс. человек населения.

В частности, власти Дании впервые зафиксировали за сутки более 16 тыс. случаев заражения COVID-19, притом что население страны не превышает 5,9 млн человек.

Кроме того, заявлено, что с третьей декады декабря штамм коронавируса «Омикрон» стал доминирующим в Дании.

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